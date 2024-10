L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano prima della gara di oggi contro il Lecce mister Conte ha spronato mentalmente i suoi ragazzi, in quanto non vuole cali di tensione e poca cattiveria come accaduto domenica contro l’Empoli. Il mister azzurro ha fatto capire ai suoi che il futuro è oggi, poi si inizierà a pensare al ciclo terribile Milan, Atalanta ed Inter. Il Lecce è la prima tappa che potrebbe dare un segnale al campionato.