L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano, oggi partendo dal primo minuto Lukaku può raggiungere un traguardo personale. Alla 136esima partita in Serie A l’attaccante belga potrebbe toccare quota 100 tra gol e assist (al momento è ferma a 73 gol e 26 assist). Un bel risultato per un centravanti del suo calibro, che ha nel Lecce una delle sue vittime preferite. Infatti contro i salentini ha già segnato tre volte nelle sei gare in cui li ha affrontati, due con la maglia dell’Inter nel 2019 e nel 2022 ed una con la maglia della Roma lo scorso anno.