L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano mister Conte dopo il clamoroso tonfo di Verona ha trasformato la difesa azzurra in un’autentica muraglia. Infatti dopo la sciagurata sconfitta per 3-0 al Bentegodi il Napoli ha subito appena 2 gol nelle successive otto partite: contro il Parma alla terza giornata e contro il Como alla settima. Questi dati fanno degli azzurri la seconda miglior difesa d’Italia dopo la Juventus e una delle migliori dei top campionati europei. E poi da segnalare che con il clean-sheet di Empoli, si è arrivati a quota cinque in campionato oltre al due su due in Coppa Italia. Da ricordare poi che il Napoli in questa stagione ha sempre vinto al Maradona.