L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano il centrocampista slovacco è ancora alle prese con l’iter riabilitativo, dopo l’infortunio alla coscia sinistra, rimediato in nazionale, che l’ha costretto a saltare la sfida di Empoli e lo terrà out anche per oggi contro il Lecce. Fatto sta che il suo rientro per la sfida di martedì contro il Milan rimane seriamente in dubbio.