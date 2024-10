La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale e i propri canali social, ha annunciato una partnership con Anm per quanto riguarda la foto ufficiale della Serie A 2024/25. Per questa, infatti, si è scelto come luogo la nuovissima stazione della Metro 6 di Chiaia. Tra le altre cose, sempre sui propri profili social, la società ha rilasciato un breve video del dietro le quinte dei vari scatti effettuati in occasione di questa nuova collaborazione societaria. Di seguito, il filmato.