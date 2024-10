Venerato: “Scambio Osimhen-Leao? Fantasia dei media”

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, ha parlato al Tg Sport a proposito dell’indiscrezione circolata stamattina a proposito di un possibile scambio tra Victor Osimhen e Rafael Leao nel mercato invernale. Di seguito, le sue parole.

“Piovono smentite sulla voce di mercato girata stamattina a Milano. Non è previsto nessuno scambio tra Victor Osimhen e Rafael Leao nel mercato invernale. Il nigeriano ha una clausola rescissoria a gennaio che vale solo per squadre non italiane. Quindi non può svincolarsi dal Galatasaray per andare al Milan. Il Napoli inoltre non ha volontà di accollarsi l’enorme stipendio di Leao. Una trattativa partorita dalla fantasia dei media ma che non ha per nulla toccato i rispettivi club. Leao rimarrà in Italia fino a giugno, poi allora si valuterà il suo futuro. Stessa cosa per Osimhen. Entrambi potrebbero piacere in Premier, così come al Psg che ha già trattato entrambi anche se in tempi diversi”.