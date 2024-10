TMW – Bologna-Milan, si va verso uno scenario unico e raro, le ultime

Secondo quanto riporta TMW, la partita Bologna-Milan potrebbe avere un risvolto incredibile e unico nello scenario della Serie A. Dopo il rinvio ufficiale del match dettato dal sindaco della città di Bologna, la Lega starebbe pensando a tutt’altro. Si considera irrealistico rinviare la gara, dato l’intasamento del calendario: pesano anche gli impegni europei delle due formazioni, entrambe in Champions League. La soluzione più gradita è quella di giocare a porte chiuse, dato che allo stato attuale il campo risulta agibile: nessuna opposizione del Milan, mentre il Bologna sarebbe contrario, anche perché in questo modo perderebbe l’incasso relativo alla partita. Se non si troverà l’accordo, le altre ipotesi percorribili sono due: 0-3 a tavolino per il Bologna, che a quel punto non avrebbe un campo a disposizione o svolgimento della gara su un campo neutro.