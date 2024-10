Sormani: “Maradona? Amava il pallone. Lui o Pelé? Vi dico”

Angelo Sormani, ex calciatore ed ex allenatore della Primavera del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito di Pelé, con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi del Santos, e del paragone con Diego Armando Maradona. Di seguito, le sue parole.

“Pelé? Era il non plus ultra, chi l’ha visto non ha dubbi. Abbiamo giocato due anni insieme, lui 18 anni, io 20. Non fumava, non beveva, era anche un esempio di umiltà: era il più forte e per fare i massaggi aspettava i più vecchi. Mi dispiace che i filmati dell’epoca non sono di qualità, non rendono bene l’idea. In campo faceva quello che fanno i campioni di oggi. Ma Ronaldo e gli altri studiano, si allenano, hanno i preparatori personali. Lui è stato il primo, lo ha fatto da solo e di istinto. Maradona? Quando venne al Napoli ero l’allenatore della Primavera. Amava il pallone. Un martedì eravamo a Soccavo, avevo fatto entrare i miei ragazzi negli spogliatoi, poi Diego si avvicinò: “Mister, vorrei giocare un po’”. Andai a riprendere i giocatori sotto la doccia per organizzare una partitella di mezz’ora che lo fece contento”.

“Chi è stato il più forte? Anche Maradona aveva il dribbling, un primo controllo eccellente e una velocità iniziale sorprendente. Pelé conduceva una vita più equilibrata ed era fisicamente più completo, un grande atleta. Se si fosse preparato sui 100 metri sarebbe andato alle Olimpiadi. Vale lo stesso per il salto in alto, il salto in lungo. Non so se avrebbe vinto medaglie ma non lo escludo. Ero suo amico, ma parlo da studioso del calcio”.