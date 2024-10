La Repubblica – Turnover in vista di Napoli-Lecce, ma Meret può tornare titolare

Secondo La Repubblica, Antonio Conte, starebbe pensando ad un cambio nel reparto difensivo per la sfida di sabato contro il Lecce, gara in cui rientrerà in campo Alex Meret in porta: “Conte confermerà pure Gilmour in mediana: Lobotka è ancora out per l’infortunio, quindi lo scozzese avrà la possibilità di mostrare progressi. Ad Empoli ha debuttato con luci ed ombre. Vuole ripartire dalla ripresa disputata contro i toscani in cui è sembrato più a suo agio. Conte pensa ad altre due novità: Meret – ieri è rientrato ad allenarsi in gruppo – scalpita per tornare titolare al posto di un Caprile che si è fatto trovare pronto e ha sfruttato l’occasione e Matias Olivera sulla fascia sinistra, al posto di Spinazzola. Da valutare pure la possibilità di un cambio nel reparto arretrato: Rrahmani e Buongiorno finora hanno sempre giocato“.