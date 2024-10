Arrivano conferme anche da Kiss Kiss Napoli sulla possibilità di vedere Politano in panchina con il Lecce per tirare un po’ il fiato. Come riporta la Radio, l’ex Inter è uscito stremato dal campo dopo la partita contro l’Empoli e anche con qualche crampo. Mister Conte, considerando anche il tour de force che aspetta gli azzurri, sta pensando a soluzioni alternative all’esterno. Il favorito? La prima scelta è David Neres.