Il Mattino – Rinnovo Meret, presto un incontro tra il Napoli e l’agente del portiere

Il Mattino si è soffermato sulla situazione legata al rinnovo di contratto di Alex Meret, portiere del Napoli: “Giorni importanti in chiave rinnovo di contratto per Alex Meret. Lunedì è previsto in incontro tra Pastorello e il ds azzurro Manna. L’accordo, al momento, non solo non c’è ma non è neanche così vicino. Il portiere al momento guadagna 1,7 milioni di euro e spinge per un ritocco all’insù, con annesso rinnovo fino al 2028. De Laurentiis, dal canto suo, non vuole perdere Meret a parametro zero, ma vorrebbe rinnovare il contratto senza aumenti. Lunedì, con l’incontro già citato tra Manna e Pastorello, sarà un’occasione per trovare un punto d’incontro“.