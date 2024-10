Gazzetta – Bonny infiamma il mercato, c’è il Napoli ma non solo. La situazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del rendimento di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma che ha stupito gli addetti ai lavori. Il centravanti francese, che compirà 21 anni domani 25 ottobre, ha messo a referto 3 gol e un assist nel corso di questa stagione, confermando le ottime prestazioni fornite in Serie B, dove ha contribuito alla promozione dei Ducali. A questo, aggiunge una tecnica ed un fisico impressionante, che lo rendono un calciatore forte e moderno. Su di lui, ci sono già gli occhi di mezza Serie A, tra cui quelli del Napoli, ma anche di Juventus, Milan e della Premier League. Il Parma, dal canto suo, non ha intenzione di cederlo a gennaio. Dunque, per una sua partenza è tutto rimandato a giugno.