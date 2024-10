Fonseca sorride: recuperato un calciatore in vista di Milan-Napoli, la situazione

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, recupera un calciatore in vista del big match che si disputerà contro il Napoli. Questo, è in programma il giorno martedì 29 ottobre alle ore 20:45. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il terzino Davide Calabria è tornato ad allenarsi in gruppo, e sarà regolarmente disponibile già in occasione della prossima uscita stagionale dei rossoneri che sarà contro il Bologna. Un suo impiego da titolare in vista di questa sfida è però difficile da pensare, ma non impossibile. Non sono ancora stati recuperati Tammy Abraham (per problemi alla spalla) e Luka Jovic (per pubalgia), ancora fermi ai box e impegnati nel recupero.