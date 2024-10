Da Castel Volturno: “Possibile doppia sorpresa sugli esterni, Neres e Ngonge scalpitano”

Pasquale Tina, inviato Radio Marte a Castel Volturno, parla di possibile turnover per il Napoli contro il Lecce, in vista del turno infrasettimanale con il Milan. Potrebbero esserci novità di formazione soprattutto in attacco: “Cambi in avanti? C’è la possibilità che i due esterni possano rifiatare. Kvara non si è mai fermato considerando anche la Nazionale e le quotazioni di Neres sono in aumento. Conte lo considera più un vice del georgiano che di Politano che ha più compiti di copertura. Anche Matteo potrebbe riposare e al suo posto scalpita Ngonge a destra. Il belga garantisce una buona applicazione e tanta corsa. Dopo essere rimasto e aver fatto un’ottima prova in Coppa Italia, il mister potrebbe decidere di rilanciarlo dal 1′ contro i giallorossi”.