Conte sul rinnovo di Kvaratskhelia: “è un professionista,concentriamoci sulla stagione “

Durante la conferenza stampa di presentazione di Napoli-Lecce, Antonio Conte ha commentato la questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, sottolineando che ci sono discussioni in corso tra il club e l’entourage del calciatore riguardo ai dettagli finanziari, ma non vuole entrare nel merito. Ha esaltato Kvaratskhelia come un professionista esemplare, chiedendogli di rimanere concentrato sulle prestazioni in campo. Conte si augura che si possa raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti in futuro, ma ha anche affermato che nel calcio le situazioni possono cambiare rapidamente. Finché non ci sarà un accordo, il focus del calciatore deve rimanere sul lavoro e sulla squadra.

Le parole di Conte: “C’è una discussione tra il club e l’entourage del calciatore. Entrare nei dettagli c’è il club, parlano loro di cifre, quindi non entro in questo. Ciò che posso dire e chiedo al calciatore è che continui a fare cosa sta facendo e di rimanere concentrato. È un professionista esemplare e sta lavorando bene. Poi mi auguro che in futuro le cose possano essere sistemate e che si possa trovare un accordo, ma so che nel calcio tutto può succedere. Dev’esserci un accordo che soddisfi tutti, altrimenti chiedo di fare il massimo fino alla fine. Non voglio che nessuno vada oltre, al netto dell’accordo Khvicha dev’essere concentrato in quel che sta facendo. Non vedo problemi, poi chi vivrà vedrà”.