Cdm – Stadio Diego Armando Maradona, il sindaco apre alla cessione ad ADL

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e l’amministrazione comunale avrebbero starebbero pensando di cedere lo stadio Diego Armando Maradona ad Aurelio De Laurentiis: “Il progetto di Aurelio De Laurentiis per la ristrutturazione del Maradona, al Comune di Napoli, ancora non s’è visto. Ma tutti sono «pronti ad accoglierlo»; e tutti — sindaco, assessori, consiglieri comunali — intendono fare la propria parte nel sostenere la squadra della città. Addirittura — cosa finora sempre esclusa dal sindaco Manfredi — non sarebbe nemmeno più un tabù per l’amministrazione comunale la cessione dello stadio al Calcio Napoli. Ma al verificarsi di alcune condizioni. Chi conosce De Laurentiis, racconta però — anzi, giura — che se il patron azzurro sarà chiamato a fare investimenti sulla struttura di Fuorigrotta vorrà poi diventarne il proprietario e non solo il concessionario, seppur praticamente a «vita», cioè per 99 anni. Del resto, poter inserire in bilancio, tra i beni immobili, la proprietà dello stadio, ha un valore enorme per una società di calcio. E questa apertura del sindaco Manfredi potrebbe sbloccare le cose convincendo De Laurentiis a fare un investimento importante. A quel punto, l’iter di una vendita sarebbe, sì, articolato — trattandosi di un bene vincolato e non inserito nel cosidetto patrimonio disponibile del Comune di Napoli cioè cedibile — ma assolutamente possibile, con gli ok di Soprintendenza, Consiglio comunale e Corte dei conti. Da anni, poi, in Municipio circola anche una stima di massima, ma molto di massima, del bene intorno ai 50 milioni. Cifra che sarebbe incrementata per gli investimenti fatti sullo stadio – 30 milioni di fondi regionali — in occasione delle Universiadi. ma è chiaro che la quantificazione del Maradona sarebbe frutto di un dare-avere, andrebbe cioè quantificato il costo della ristrutturazione che sarebbe a carico del Napoli. Ma una sintesi tra le esigenze di De Laurentiis e quelle del Comune di Napoli, starebbe maturando“.