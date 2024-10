Cdm – Napoli, si tratta per il rinnovo di Kvara; se non ci si accorda potrebbe lasciare

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e il fantasista georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, per il rinnovo di contratto: “L’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, domenica era ad Empoli. Il periodo è caldo riguardo al rinnovo del contratto del talento georgiano del Napoli, autore del rigore della vittoria al Castellani. La distanza c’è ancora e l’happy end non è scontato, le parti stanno parlando del valore della clausola rescissoria e dell’ingaggio. I riferimenti arrivano dalla scorsa estate, quando il Paris Saint Germain era pronto ad investire 110 milioni di euro per il cartellino e uno stipendio da 11 milioni di euro a stagione. Storie di qualche mese fa quando Conte ha condotto il Napoli a dire no e lavorare per la permanenza di Kvaratskhelia. L’offerta del Napoli è di 5 milioni più bonus a stagione, una cifra che s’avvicina tanto all’ingaggio di Lukaku, il più pagato tra gli azzurri. L’entourage di Kvara punta ad una base fissa di 8 milioni di euro, si dovrà continuare a lavorare ma il Napoli non ha intenzione d’inseguirlo. La lezione Osimhen fa scuola, De Laurentiis è pronto a garantirgli il cospicuo aumento che probabilmente meritava dopo lo scudetto ma difficilmente alzerà l’offerta su cui le parti stanno discutendo. Qualche settimana fa l’incontro tra il direttore sportivo Manna e l’entourage del calciatore fu interlocutorio, la prossima settimana, invece, le parti dovrebbero entrare nel vivo della trattativa. Se Kvara non dovesse prolungare l’accordo fino al 2029, in estate a due anni dalla scadenza del contratto il Napoli dovrà seriamente considerare l’ipotesi cessione ma De Laurentiis lavora per scongiurare questo scenario, si punta all’intesa ma non è una trattativa semplice“.