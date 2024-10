Calaiò sicuro: “McTominay mi ricorda Hamsik, su Neres…”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare del Napoli e di McTominay. Ecco cosa ne pensa:

“Kvaratskhelia? Tante cose che succedono in società non lo sappiamo, si chiacchiera per il rinnovo. Grandissimo giocatore, forse ce lo aspettavamo un po’ meglio ma i carichi di lavoro di Conte si fanno sentire. Forse, mentalmente, c’è un po’ di mal di pancia. Neres dal primo minuto? Conte ha spesso parlato di equilibrio e quindi al momento gli servono di più Kvaratskhelia e Politano, però non penso che sia stato preso per fare l’alternativa. Magari contro il Lecce lo vedremo da titolare: contro una squadra in difficoltà te lo puoi permettere. Negli ultimi periodi è stato molto discontinuo, il campionato italiano è completamente diverso. Ma contro il Lecce gli andrebbe data una chance, premettendo che Kvaratskhelia non lo toglierei mai. McTominay assomiglia molto ad Hamsik, era il classico giocatore che mancava al Napoli da tanti anni, ce ne sono pochi come lui”.