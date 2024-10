Bucchioni: “Conte? Deve godere della pausa e lavorare sulle fondamenta. Napoli-Lecce? Può essere una gara trappola”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo. Si è parlato a proposito del rendimento delle italiane in Champions, riallacciandosi alla situazione del Napoli e alla sua prossima gara con il Lecce. Di seguito, le sue parole.

“Tutte le italiani in Europa hanno mostrato di mancare di intensità. La Juventus ha fatto un passo indietro clamoroso, Thiago Motta ha gestito in maniera orrenda la gara e le sostituzioni. I bianconeri sono stati per 90’ in balia dello Stoccarda, almeno un punto avrebbe potuto portarlo via. Le sostituzioni nel finale sono state imbarazzanti… L’Inter l’ha vinta, ma ha un problema enorme: Calhanoglu è insostituibile in regia e la sua mancanza si sente troppo. Il Milan ha vinto, ma deve risolvere un po’ i problemi relativi a Leao. O si adegua, o diventa più utile Okafor come titolare. Conte si sarà guardato la coppa, godendo della pausa e di non avere tutti questi rallentamenti. Questo Napoli in Champions? Il Napoli ha fatto talmente male lo scorso anno, che non avrebbe meritato comunque la coppa. Se avesse partecipato a questa Champions sarebbe stato inutile, ora il Napoli deve solo pensare a ricostruire. Il Napoli faticherebbe in Champions come tutte le altre italiane. Conoscendo Conte, deve godersi amaramente questo periodo e lavorare sulle fondamenta del prossimo anno. Napoli-Lecce? Può diventare una gara trappola, ma il Lecce è messo davvero male. La squadra è inesistente e non capisco perché Gotti non sia stato esonerato. Ho visto un gruppo allo sbando, senza amor proprio. Non so perché la dirigenza non sia intervenuta. Dal punto di vista tecnico il Lecce finora è stata una squadra che ha perso prima ancora di cominciare”.