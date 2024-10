Branca: “Scudetto? Inter favorita, il Napoli è l’unica contendente”

Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito della questione scudetto, per la quale egli considera il Napoli come unica rivale dell’Inter. Di seguito, le sue dichiarazioni.

L’Inter è la favorita per lo Scudetto? La finale Champions ha aiutato nella crescita?

“Può essere vero parzialmente, già avevano perso anche la finale di Europa League… Quando perdi le finali è sempre un grande dispiacere. Può dare anche una spinta, quest’anno mi sembrano leggermente più concentrati sulla Champions. È la squadra più forte, ha un modo di giocare e le altre squadre ancora non hanno trovato le contromisure. Quando stanno bene danno pochissimi punti di riferimento, si spostano in tante posizioni e hanno grande intensità di gioco, è sempre la favorita”.

Il Napoli di Conte?

“In questo momento, vista la storia di Conte, credo che il Napoli sia l’unica contendente. Le altre hanno sempre qualche problemino di gestione o di infortuni. Poi c’è la Champions… Sono le due squadre che per differenti motivi sono le principali candidate. La Juventus ha rifondato quasi la filosofia del club, quindi potrebbe servire più tempo”.