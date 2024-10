Banfi: “Indipendentemente dal modulo, che sia Bi zona o 5-5-5, con Conte tutto funziona”

Lino Banfi, celebre attore, è stato ospite nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli.

Le sue parole: “Napoli è Napoli! Napoli è un vessillo, è il cuore del calcio italiano. Ho sempre detto come Pasquale Zagaria, come Lino Banfi, sono iscritto al collocamento degli artisti a Napoli dal ’54. I miei primi spettacoli li ho fatti a Napoli. Nino taranto mi aveva visto lavorare, mi vedeva fare le macchiette che faceva lui, mi è sempre piaciuta la lingua napoletana. Il Napoli, qualunque cosa faccia, o col 5-5-5 o con la B zona è sempre fatta bene (scherza ndr.). Conte ha la fortuna e la sfortuna di avere questo cognome, per i napoletani si sarebbe dovuto chiamare Conti perchè Napoli merita un nome al plurale. Conte deve stare attento quando fa la b zona, lì sono ca**i”.