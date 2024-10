Serie A, le designazioni per la nona giornata. Inter-Juve affidata a Guida

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la nona giornata di Serie A. In questa, spicca il big match Inter-Juventus, che verrà diretto da Marco Guida di Torre Annunziata. Al Ver invece, presiederà Mazzoleni. Altri match di nota, sono Bologna-Milan e Fiorentina-Roma. Il primo, sarà diretto da Mariani con Di Bello al Var, mentre il secondo sarà arbitrato da Sozza e vedrà Chiffi in Var room. Di seguito, tutte le designazioni.

UDINESE – CAGLIARI Venerdì 25/10 h.18.30

MANGANIELLO

MONDIN – PAGLIARDINI

IV: MONALDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DIONISI

TORINO – COMO Venerdì 25/10 h.20.45

AYROLDI

GARZELLI – RICCI

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: PEZZUTO

BOLOGNA – MILAN Sabato 26/10 h.18.00

MARIANI

SCATRAGLI – MORO

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – H. VERONA Sabato 26/10 h.20.45

FELICIANI

BERCIGLI – DI GIOIA

IV: MARINELLI

VAR: MASSA

AVAR: MARINI

PARMA – EMPOLI h. 12.30

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: PRONTERA

VAR: MARINI

AVAR: CAMPLONE

LAZIO – GENOA h. 15.00

PICCININI

PERROTTI – CECCON

IV: AURELIANO

VAR: SERRA

AVAR: ABISSO

MONZA – VENEZIA h. 15.00

RAPUANO

PRETI – CORTESE

IV: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: GHERSINI

INTER – JUVENTUS h. 18.00

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

FIORENTINA – ROMA h. 20.45

SOZZA

PASSERI – COSTANZO

IV: ZUFFERLI

VAR: CHIFFI

AVAR: MASSA