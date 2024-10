Repubblica – Milan-Napoli, già esauriti i biglietti per il settore ospiti

L’entusiasmo dei tifosi del Napoli è alle stelle. Le prestazioni degli uomini di Antonio Conte, attualmente primi in classifica, hanno immediatamente convertito la delusione della scora stagione in energia. Lo testimonia l’enorme affluenza di tifosi allo stadio, sia in casa che in trasferta. Se ad Empoli c’è stata una vera e propria invasione partenopea, e con il Lecce ci sarà il pienone allo stadio Maradona, il peso dei supporters napoletani si farà sentire anche in occasione di Milan-Napoli, trasferta prevista per il giorno martedì 29 ottobre alle ore 20:45. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, i tifosi azzurri hanno esaurito i circa 4000 biglietti disponibili per il settore ospiti in vista del big match con i rossoneri.