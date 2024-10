Napoli-Lecce, parla il doppio ex Sesa: “Mi ricorda Davide contro Golia!”

David Sesa, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del prossimo match Napoli-Lecce. Ecco cosa ne pensa:

“Napoli-Lecce? In questo momento è come Davide contro Golia, è sempre stato così in realtà. Il Napoli è la favorita, il Lecce è reduce da una brutta sconfitta ma è abituato a fare campionati del genere in Serie A. Il Lecce lotterà per la salvezza, salvarsi a Lecce è come vincere lo scudetto. Per il Lecce sabato sarà dura, il Napoli è in fiducia però i giallorossi non avranno nulla da perdere. Napoli è una piazza che mette pressione, Conte è un bravissimo allenatore che sa portare con sé i calciatori giusti. Il Napoli ha preso gente forte che ha giocato in piazze importanti come il Manchester United. Per raggiungere gli obiettivi che si pone Conte ci vuole gente esperta e forte, gente che sappia non avere della pressione”.