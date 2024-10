La Repubblica – Difesa azzurra sempre più solida: solo 3 squadre hanno segnato al Napoli

La difesa del Napoli è sempre più solida.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica: “Verona, Parma e Como sono le uniche squadre che hanno fatto gol agli azzurri, che dopo le 48 reti hanno ritrovato intorno al nuovo acquisto Alessandro Buongiorno la solidità perduta. Era questo il primo obiettivo del lavoro di Conte e del suo staff, che soprattutto nei ritiri estivi ce l’hanno messa tutta per ricostruire dalle fondamenta il reparto arretrato, ben protetto pure da centrocampisti e punte. Più di tutti si sta sacrificando Politano, a costo di scalare spesso a ritroso sulla linea dei terzini, in un modulo iniziale 4-2-4 che si trasforma spesso in un 5-4-1. È così che il Napoli ha imparato di nuovo a guardarsi alle spalle”.