Il Napoli spegne le polemiche: il Napoli è pronta ad accogliere i parenti di Maradona allo stadio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, il Napoli ha chiarito la situazione riguardante I parenti di Maradona, una delle figlie di Maradona, Dalma aveva rilasciato una dichiarazione insieme a sua sorella alla cerimonia del premio per sempre con Diego. ha detto che a causa del suo cognome non la facevano entrare allo stadio. Il Napoli ha risposto con una dichiarazione in merito.

“ll Napoli aspetta allo stadio le signore Dalma e Gianinna Maradona e tutti gli eredi Maradona ogni qualvolta avranno il piacere di assistere a una partita della squadra“.