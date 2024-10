Il Mattino – Buongiorno vive di Napoli: l’ex Toro si sente già partenopeo

L’adattamento di Alessandro Buongiorno sotto il Vesuvio sta procedendo a gonfie vele.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino: “Alessandro Buongiorno non è solo uno dei difensori più pagati della storia della

nostra serie A (35 milioni – più bonus – i soldi versati dal Napoli nelle casse del Torino), ma è un ragazzo che ci mette poco a lasciarsi contagiare dalle cose belle. Il mondo azzurro lo ha avvolto e lo ha contagiato, fino a farlo diventare un napoletano a tutti gli effetti. La fotografia che racconta questo legame rendendolo più unico che raro è arrivata a Empoli (dove è stato votato come migliore in campo)”.