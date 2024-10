Olivera tornerà dal 1′ contro il Lecce.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con lui anche lo scozzese Gilmour ancora titolare: “Rispetto a Empoli dovrebbe rientrare tra i titolari anche Olivera, rimasto a riposto per un’ora in Toscana, mentre resterà ancora fuori Lobotka, che farà di tutto per recuperare in vista del Milan. In mezzo al campo, allora, guiderà ancora Gilmour, il cui debutto da titolare a Empoli è stato sicuramente da rivedere”.