Di Gennaro: “Il Napoli è favorito con il Lecce, ma deve stare attento. Potrebbe giocare Neres al posto di Kvaratskhelia”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’avvicinamento alla prossima partita dei partenopei: Napoli-Lecce. Di seguito, le dichiarazioni.

“Napoli-Lecce una partita dove gli azzurri hanno tutto da perdere. I pugliesi hanno perso rovinosamente contro la Fiorentina, ma hanno mantenuto l’allenatore nonostante tutto. Io questa estate parlai con Pantaleo Corvino, e mi diceva che l’obiettivo era di salvarsi il prima possibile, valorizzare i giovani e fare plusvalenze. Sulla carta il Napoli è favorito ma deve stare attento, Conte ha il vantaggio di preparare le gare con la settimana tipo ma deve stare attento a non far perdere concentrazione alla squadra. Contro la Fiorentina il Lecce ha fatto una brutta partita sul piano tattico ma anche dell’atteggiamento, non faranno lo stesso errore anche a Napoli. Ma gli azzurri dovranno essere subito aggressivi, con lo stesso spirito del suo allenatore che si è calato subito nella nuova realtà. Sicuramente Conte può fare un po’ di turnover in vista del Milan, ma non credo che cambierà troppi calciatori. Gilmour è nuovo, deve ancora inserirsi, mentre Neres potrebbe giocare al posto di Kvaraskhelia dal primo minuto. Il Napoli ha una rosa per potersi garantire ogni cambio uomo su uomo”.