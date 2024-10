Bucchi: “Il Napoli deve ancora migliorare tanto. Su Conte…”

Christian Bucchi, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli di Conte. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli può o deve migliorare nell’espressione di gioco? Credo che il Napoli stia facendo il suo percorso, dopo una stagione disastrosa si doveva ripartire da un senso di squadra e di appartenenza, creare un gruppo che si sacrifica, umile, pronto a combattere e a saper giocare sporche, come è già capitato. Tutto ciò penso fosse l’obiettivo primario di Conte. Tutto il resto è migliorabile, ma questo sono le basi per costruire una mentalità vincente e duratura. Se il Napoli vuole aprire un ciclo, come intende fare con Conte, queste cose sono molto importanti. Ora si vede una squadra che sa lottare all’unisono”.