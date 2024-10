L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul momento attuale di Alessandro Buongiorno. Secondo il portale dopo poche settimane, non ci sono dubbi. De Laurentiis non avrebbe potuto fare un colpo migliore, nonostante abbia dovuto sborsare per il giocatore circa 40 milioni. Buongiorno è in assoluto uno dei migliori giocatori di tutto il calcio italiano. Sbaglia pochissime giocate, da quando il Napoli è passato a quattro ha trovato ancor più automatismi al fianco di Amir Rrahmani. Anche in Nazionale ha dimostrato che le lezioni contiane sono servite a livello di leadership, personalità ma anche a livello tecnico e tattico. Buongiorno è cresciuto tantissimo in queste poche settimane in azzurro, una grande risorsa gradita anche dal CT della Nazionale, Luciano Spalletti. La sensazione è che Buongiorno, sia un difensore degno dei migliori avuti da Conte in carriera. Perché ha quello stile, dentro e fuori dal campo. Perché ha pure quelle capacità e pure quella personalità lì. Sembrava costosissimo, ma è stato un grande affare.