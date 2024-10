Schwoch: “Le squadre di Conte giocano così, Lukaku male”

Stefan Schwoch ex calciatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Televomero sulla gara contro l’Empoli, e sulla prossima partita degli azzurri contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Bisogna complimentarsi con l’Empoli, è una squadra che ha identità e gioca nella metà campo avversaria senza timore. Io avrei giocato anche con un altro attaccante, Lukaku ha fatto male.

Le squadre di Conte giocano così, non sono entusiasmanti da guardare; non ci si può aspettare il calcio di Sarri o di Spalletti. Il suo calcio è concreto, pensa più a tutto il resto rispetto ad altri allenatori che si rivedono in un bel calcio. Lo ha specificato in persona; a parte la vittoria, il resto è solo aria fritta.

Sulla gara con il Lecce, penso sarà semplice per il Napoli”.