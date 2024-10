Marino: “Kvara? Sono con ADL, il suo addio non sarebbe un dramma”

Pierpaolo Marino ex direttore sportivo del Napoli, durante la trasmissione “Il Bello Del Calcio” su Televomero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul rinnovo di Kvaratskhelia. Ecco le sue parole:

“Kvaratskhelia rinnova? Ciò che ha detto De Laurentiis significa dare un avviso, le cose non sono nel tratto giusto, ma la penso come lui. Il club azzurro ha già fatto vedere di saper ricercare i sostituti adeguati a livello tecnico, se dovesse andar via non sarebbe un dramma.

Cercherei di mirare su altri al suo posto, così facendo magari, la panchina può aiutarlo a scuotersi a livello di prestazioni. La società è brava a mantenere un controllo importante sul salary cap; spendere sui prezzi dei calciatori è una cosa, come hanno fatto nel mercato estivo, l’altra è incrementare i costi tenuti dalla società”.