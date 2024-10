Le parole dell’ex ds del Napoli a radio KISS KISS NAPOLI

Mauro Meluso, ex ds del Napoli, nella stagione 2023-2024, che ha visto crollare i partenopei 10° in classifica, cambiando 3 allenatori (Garcia, Mazzarri e Calzona), dopo lo scudetto della stagione precedente, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex ds azzurro ha affermato che la partita Torino– Napoli, dello scorso anno, vinta 3-0 dai granata allo stadio Olimpico Grande Torino è stato il punto più basso della scorsa stagione.

Ha inoltre elogiato Pasquale Mazzocchi, affermando come sin da quando era allo Spezia voleva portare alla sua corte questo ragazzo. All’epoca non riuscì a completare l’operazione a causa della cifra troppo alta che la Salernitana richiese. Lo ha definito un ragazzo volenteroso e forte fisicamente e che è orgoglioso e contento dello spazio che l’esterno ex granata sta avendo con Antonio Conte.

Ha inoltre speso parole positive per Antonio Conte e ha affermato come sia astuto e furbo a frenare gli animi e sa come si vince un campionato: testa bassa e pedalare e bisogna essere concentratissimi. Ha inoltre detto come col tempo siano cambiate molte cose dallo scorso anno.

Per l’ex ds dei partenopei il Napoli e la candidata assieme all’Inter favorita per alzare il titolo?

Per voi chi vincerà il campionato?