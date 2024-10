L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte post gara contro l’Empoli. Secondo il quotidiano il Napoli si gode il primato in campionato, ma Conte non è molto soddisfatto della prestazione di Empoli. Conte è incontentabile, altro che gioia per il primo posto. Il Napoli di Empoli non gli è piaciuto. Troppo nervosismo nel primo tempo, troppa confusione, poca determinazione e poca cattiveria. Alle levate di capo, i suoi, sono abituati fin dal primo giorno. L’azione del rigore se da una parte lo rende contento, dall’altra lo irrita: perché solamente dopo un’ora si è vista, la grinta e la rabbia necessaria per vincere la partita. Quindi, non aspettiamoci che il primo posto conquistato dia sicurezza ai titolarissimi.