Siamo arrivati all’ottava giornata di Serie A, e si può osservare la classifica degli spettatori per quanto riguarda i club. Gli azzurri sono infatti al quarto posto con 49.413 spettatori di media in ogni gara. Merito anche della campagna acquisti, di Antonio Conte e del primo posto in classifica.

Il club partenopeo, è dietro alla capolista Inter, che è lì insieme a Milan e Roma.