Di Gennaro: “Il Napoli può lottare per lo Scudetto insieme all’Inter”

Antonio Di Gennaro telecronista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio nella trasmissione Maracanà, sulle squadre che secondo lui possono competere alla vittoria dello Scudetto. Ecco le sue parole:

“Le squadre che possono lottare per lo Scudetto sono Napoli, Inter e Juventus, sono le squadre più consolidate. La squadra di Thiago Motta deve utilizzare maggiormente l’attacco, ma sono stabili. Bisogna vedere il Milan, ha giocato ed ha portato a casa una gara complicata, ha combattuto.

Non sono sicuro dell’equilibrio difensivo e della sua continuità, non sono sicuro dell’ambiente, del mister e di tutta la squadra: se si rimette in corsa, può introdursi nella lotta“.