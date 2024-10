L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano il mister azzurro è entrato tantissimo nella testa dei suoi ragazzi ed ha in mano la squadra, plasmandola a sua immagine e somiglianza. Parte in un modo, poi a lavori in corso ne modifica l’assetto senza badare ai cognomi e vince le partite. La partita di Empoli ne è la prova. In una partita poco brillante, c’è soprattutto la sua firma, dalla panchina a dirigere i suoi ragazzi e nello spogliatoio nell’intervallo ha spiegato come raggiungere un successo così pesante in un campo difficile, per ottenere altri tre punti e consolidare la vetta.