L’ex calciatore Rambaudi ha parlato a Il Bello del Calcio su Televomero.

Le sue parole: “Il Napoli ha vinto fino ad ora con squadre di livello più basso, attendo qualche big match per esprimermi in maniera più specifica. Ora non bisogna esaltarsi, le vittorie sono arrivate ma spesso le prestazioni non sono state al top”.