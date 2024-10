Gazzetta – Napoli, con David Neres in rosa Kvaratskhelia non è più intoccabile

Come riporta La Gazzetta dello Sport, con l’arrivo di Neres nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, Kvaratskhelia non è più intoccabile: “La gara di Kvara a Empoli è quasi tutta qui, perché prima il georgiano è stato ingabbiato e ridimensionato dal pressing asfissiante dei toscani e poi, poco dopo il gol, ha lasciato spazio a Neres, l’uomo che ne sta mettendo in discussione la leadership tecnica e che, di fatto, gli ha già tolto lo status di intoccabile. E questa nuova dimensione sembra aver tolto delle certezze a Khvicha, impegnato anche nella difficile partita del rinnovo con il club“