Gazzetta – L’agente di Kvaratskhelia ad Empoli ieri; previsto nuovo incontro

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla situazione riguardante il rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia: “L’appuntamento tra il suo entourage e il Napoli è stato fissato per i primi di novembre, più o meno tra le due sfide in programma a Milano contro Milan (29 ottobre) e Inter (10 novembre), ma le grandi manovre vanno avanti da tempo e non si è ancora arrivati a una schiarita sul rinnovo. E questa incertezza comincia ad avere delle ripercussioni sulle prestazioni: se il morale non è al cento per cento, difficile fare la differenza. Kvara, in verità, quando è in giornata è ancora l’uomo in più del Napoli e da ieri è anche il capocannoniere della squadra con 4 reti. Ma sembra aver perso la leggerezza e la spensieratezza dei giorni migliori, quando tra un tunnel e una sterzata faceva impazzire le difese avversarie. La questione rinnovo conta, certo, anche se ufficialmente non ha mai avuto atteggiamenti sbagliati che potessero aprire a uno scontro. Kvara si aspettava una gratificazione subito dopo la grande stagione che ha portato allo scudetto e ora che è entrato nel terzo anno di contratto e continua a guadagnare meno di due milioni a stagione, il suo entourage sembra deciso a riprendersi con gli interessi il tempo perduto. L’ultima richiesta fatta al Napoli per rinnovare è di 8 milioni netti più bonus, cifra fuori mercato per il club azzurro ma non solo. Il Napoli è disposto ad arrivare a 6 con i bonus, ma da lì non si muoverà. Intanto, a Empoli c’era anche il suo agente Mamuka Jugeli a vedere la partita e poi è salito su un treno in direzione Milano, sede dell’ultimo incontro tra le parti. Che ci siano novità all’orizzonte? Di sicuro, è lui l’uomo chiave di questa vicenda, lo stesso che in estate si era presentato dal presidente De Laurentiis con un’offerta intorno ai 100 milioni da parte del Psg, che prometteva a Kvara un ingaggio quinquennale da 11 milioni netti all’anno. Una cifra folle che ha messo in crisi la questione rinnovo e che ancora pesa sulla trattativa. Resta la distanza tra le parti e la presa di coscienza che ogni ipotesi va messa sul tavolo. Anche quella di un addio a fine anno“.