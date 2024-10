CorSera – Napoli, vittoria sofferta contro l’Empoli; ora inizia il ciclo di ferro

Il Corriere della Sera si è soffermato sulla vittoria degli azzurri contro l’Empoli al Castellani per 0-1: “La vittoria, soffertissima, in casa dell’Empoli vale doppio perché premia la resilienza dei contiani dentro un primo tempo dominato in lungo e in largo dai toscani di D’Aversa, bravi ma spuntati. Gli azzurri risolvono il rebus con un rigore dei tempi moderni, un rigorino conquistato da Politano e trasformato da Kvara. Dopo il Lecce, anche per la capolista arriverà il momento della verità, un ciclo di ferro che determinerà la sua stagione: doppio viaggio a San Siro e nel mezzo l’Atalanta“.