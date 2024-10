CorSera – Kvara sostituito da David Neres; il georgiano non contento del cambio

Il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla sostituzione di Kvaratskhelia nella sfida contro l’Empoli: “Conte lo sostituisce alla mezz’ora con Neres. Il georgiano non ha una bella espressione mentre lascia il campo. Il georgiano non gradisce la scelta. E non finisce qui. Perché erano riferite proprio a Kvaratskhelia le parole di Conte nel post-partita: “Se qualcuno ha mal di pancia o mal di testa, prende un’aspirina, dietro di lui ce ne sono altri”. Intanto David Neres gli tiene il fiato sul collo e Aurelio De Laurentiis ieri non ha usato parole concilianti per parlare del suo rinnovo, ammettendo: “Se andrà via, ce ne faremo una ragione“.”