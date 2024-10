CorSera – Conte con le sue mosse tattiche ha svoltato il match contro l’Empoli

Il Corriere della Sera ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Empoli soffermandosi sulle decisioni di Antonio Conte a partita in corso: “Un tiro, un gol: la partita che rischia di passare alla storia come la peggiore diventa la vittoria migliore. Una partita sofferta, faticosa, ostinata e conquistata grazie all’uomo che siede in panchina, Antonio Conte. Cambia tatticamente la gara (nella fase di possesso e nel modo di attaccare, migliora la costruzione e conquista il palleggio), e dopo 15’ richiama dalla panchina Simeone e Oliveira, per Lukaku e Spinazzola. La svolta sta qui (è già una notizia che tolga così presto Romelu), il calcio di rigore (o rigorino?) che Politano si procura tre minuti dopo, su un recupero palla di Di Lorenzo, ispirato dal Cholito è la prima azione offensiva degna di nota“.