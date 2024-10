Luca Marchetti giornalista di Sky Sport, ha espresso il suo pensiero ai microfoni dell’emittente satellitare, sul rigore fischiato oggi al Napoli nella gara contro l’Empoli. Queste le sue parole:

“Lo step-on foot non c’è ma c’è contatto falloso, forse avviene sull’impatto, però sullo svolgimento in tempo reale anch’io ho detto fosse calcio di rigore. L’arbitro ha concesso il rigore, il VAR non può fare nulla perchè il contatto c’è“.