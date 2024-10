Repubblica – Politano titolare inamovibile, Neres avrà comunque una chance da titolare. I dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, Matteo Politano sembrerebbe uno dei titolari inamovibili. Una grande vittoria per l’attaccante romano che era stato scartato all’Inter proprio da Antonio Conte. C’è comunque David Neres che scalpita in panchina. Il brasiliano ha dimostrato che anche in 5 minuti può cambiare la partita. Neres merita un minutaggio maggiore. I tempi stanno cambiando: il numero 7 sarà presto titolare.

La Repubblica spiega che Politano potrebbe comunque essere schierato dal primo minuto con Neres. “David Neres sta ritrovando la condizione dei tempi migliori, come ha ribadito pure Conte, e rappresenta un’alternativa concreta nel quadrilatero offensivo”, spiega il quotidiano. “È cambiato l’interlocutore: non contende più una maglia da titolare a Politano, in questo momento intoccabile sulla fascia destra, ma a Kvaratskhelia. La sostituzione avvenuta con il Como non è stata una casualità, ma l’indizio di un dualismo che può rappresentare uno dei temi della stagione del Napoli. A Empoli è favorito il numero 77, ma Neres è una possibilità concreta. Conte è stato chiaro: il posto assicurato non ce l’ha nessuno. Gioca chi dà il massimo ed è vietato sedersi sugli allori”.