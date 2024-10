Repubblica – Empoli-Napoli sarà la rivoluzione del mercato: cinque nuovi acquisti titolari! Il punto

Secondo quanto riportato da La Repubblica, oggi ad Empoli il Napoli potrebbe schierare cinque nuovi acquisti. La pausa dalle nazionali è stata dannosa: Olivera e Lobotka, titolari inamovibili, hanno subito un infortunio. Al loro posto ci saranno Spinazzola e Gilmour.

Alex Meret doveva essere pronto per la sfida con l’Empoli, ma il suo bollettino medico dice il contrario: bisognerà attendere il Lecce. Poi in difesa c’è Buongiorno che finora, almeno in Serie A, non ha saltato un match, e McTominay, lo scozzese che ha fatto breccia nel cuore dei tifosi azzurri.