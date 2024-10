Il match tra Empoli e Napoli, vinto dai partenopei per 0-1 grazie al rigore di Kvaratskhelia al minuto 63′, ha visto un Napoli in campo, soprattutto nel primo tempo, molto sottotono e impreciso, ma capace di sfruttare le poche occasioni create e con una solidità del reparto difensivo che va a migliorare di partita in partita.

Tra l’ottima prestazione della difesa partenopea, spicca il nome di Alessandro Buongiorno, eletto dalla Serie A Eni Live come l’MVP del match.

Come valutate la sua prestazione?