Politano fa 300 in A, il messaggio del Napoli: “Congratulazioni Matteo!”

Matteo Politano attaccante del Napoli, con la gara di oggi contro l’Empoli, ha raggiunto quota 300 presenze in Serie A. Il Napoli tramite il sito ufficiale, si è congratulato col proprio calciatore.

Questo il messaggio:

“Presenza numero 300 in Serie A: complimenti a Matteo Politano per aver raggiunto un altro importante traguardo in maglia azzurra. Dal suo arrivo a Napoli nel 2020, Matteo è il secondo calciatore con maggior numero di presenze (157), alle spalle solo di capitan Di Lorenzo (167), Politano è il giocatore dei partenopei che ha segnato più gol in seguito a un dribbling in Serie A (quattro).

Da quando è arrivato a Napoli, il nostro numero 21 ha messo a referto 26 reti e 20 assist, contribuendo al successo azzurro in Coppa Italia e alla vittoria dello Scudetto.

Nelle ultime due stagioni (dal 2023/24), Politano è il giocatore del Napoli che ha creato più occasioni per i compagni in Serie A (85). Lo scorso 21 settembre ha anche festeggiato le 200 presenze in maglia azzurra.

Congratulazioni Matteo!”.