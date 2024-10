Ospiti speciali al Castellani!

A godersi la vittoria della squadra partenopea al Castellani, c’erano anche il ct dell’Italia Luciano Spalletti e il suo vice Marco Domenichini, entrambi presenti allo stadio.

Entrambi artefici di quella cavalcata fino al palazzo, che riportò dopo 33 anni lo scudetto al Napoli che fece tingere di azzurro la città, le piazze e i suoi vicoli caratteristici.

Il ct oggi era presente allo stadio per osservare nuovi possibili giocatori da convocare. Presenti tanti Italiani tra i convovati di entrambe le squadre: Matteo Politano (Napoli), Jacopo Fazzini (Empoli), Elia Caprile (Napoli), Lorenzo Colombo (Empoli), Sebastiano Esposito (Empoli), Leonardo Spinazzola (Napoli, da tempo fuori dal giro della Nazionale), Mattia De Sciglio (Empoli, da tempo fuori dal giro della Nazionale), German Pezzella (Empoli), Pasquale Mazzocchi (Napoli), Pietro Pellegri (Empoli), Alberto Grassi (Empoli), Michael Folorunsho (Napoli) e per osservare altre certezze di questa nazionale come Alessandro Buongiorno (Napoli), Giovanni Di Lorenzo (Napoli) e Giacomo Raspadori (Napoli). Assente l’infortunato Alex Meret (Napoli).

L’ex allenatore del Napoli, ha avuto tempo anche per scattare delle foto con alcuni tifosi partenopei presenti in tribuna ad Empoli.